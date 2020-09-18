"Московский патруль": мужчина попытался ограбить банк в Домодедове

В подмосковном Домодедове полицейские задержали злоумышленника, который устроил пожар в банке. Преступление зафиксировали камеры видео-наблюдения.

Видно, как мужчина заходит в отделение. Лицо предусмотрительно прячет под капюшоном и медицинской маской. Угрожая кассиру расправой требует деньги. Сотрудница банка резко выбегает из кабинета.

Тогда грабитель достает бутылку с зажигательной смесью и бросает в помещение кассы. Начинается пожар. Кто-то из клиентов взялся за огнетушитель и попытался справиться с огнем. Но судя по этим кадрам безуспешно.

Пламя вспыхивает с новой силой, в отделении сильное задымление. Изучив записи камер видео-наблюдения сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить вероятного поджигателя.

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