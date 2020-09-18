Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Видео: Москва 24

Очевидец показал Москве 24, что происходило сразу после наезда водителя на ворота резиденции посла США в Москве

Инцидент произошел вечером в пятницу. Неизвестный, находясь за рулем автомобиля, врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус). Отмечается, что пострадавших нет. Водителя задержали, рассказали в американской дипмиссии.

"Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла Джона Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал", – сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.

По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.