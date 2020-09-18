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Москва 24

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Происшествия

17:46 (обновлено 18.09.2020 19:31)

В резиденцию посла США в Москве врезался автомобиль

происшествия

Видео: Москва 24

Автомобиль с мужчиной за рулем врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус). Виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, рассказали в американской дипмиссии.

"Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла Джона Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал", – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Видео: Москва 24

Ранее на 93-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги грузовик врезался в дорожное ограждение. По данным столичной организации, машина при столкновении раскидала по проезжей части дорожные бустеры. В результате ДТП на МКАД никто не пострадал.

А на на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины и мотоцикла. Пострадали два человека.

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