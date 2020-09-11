"Московский патруль": в Одинцове задержали подозреваемых в грабеже

В подмосковном Одинцове задержали вероятных грабителей, которые связали хозяина коттеджа и, угрожая ножом, похитили у него почти полмиллиона рублей.

Пострадавшему удалось освободиться благодаря смекалке. Мужчина выпроводил грабителей, передав им ключи от квартиры в Москве, где, якобы, хранятся миллионы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

