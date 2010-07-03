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Общество

11 сентября, 18:47

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Добровинский оценил ситуацию с Минюстом РФ

Адвокатские разборки: была ли нарушена юридическая этика в деле Ефремова
суды общество

Скандалы как снежный ком продолжают нарастать вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова даже после вынесения приговора артисту. На этот раз стало известно, что министерство юстиции РФ планирует добиваться лишения адвокатского статуса защитника актера Эльмана Пашаева. А также привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. Разбираемся, действительно ли правозащитники нарушили профессиональную этику.

За работу ответишь

В пресс-службе Минюста РФ заявили, что ведомство намерено добиваться лишения статуса адвоката защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Помимо этого, еще и привлечения к дисциплинарной ответственности Александра Добровинского, который представлял в суде интересы семьи потерпевших.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского", – заявили в министерстве.

В Минюсте добавили, что в территориальные управления ведомства по Москве и Северной Осетии уже направлены указания о внесении в адвокатские палаты регионов представления на Добровинского и Пашаева.

Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Ефремова.
из сообщения пресс-службы Минюста РФ

При этом в ведомстве не уточнили, какие именно действия адвокатов спровоцировали такие решения. Однако многим это дело запомнилось благодаря эпатажному поведению Пашаева и активности в прессе Добровинского.

Эльман Пашаев уже признал, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. В свою очередь, Александр Добровинский в беседе с Москвой 24 заявил, что пока затрудняется обсуждать ситуацию. "Эти слова я, конечно, прочел, но я не видел мотивации, поэтому не могу комментировать то, что я не знаю... Я не знаю, что мне ставится в вину, когда я это увижу, то, наверное, смогу прокомментировать", – пояснил он.

"Низкопробное зрелище"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Добровинского и Пашаева привлекают к дисциплинарной ответственности за то, что они превратили уголовный процесс в "низкопробное зрелище". Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин.

"Адвокаты не продемонстрировали ровным счетом ничего, кроме собственного хамства, необразованности и дурновкусия, нарушив при этом фундаментальные нормы адвокатской этики и общечеловеческой морали. Позабыв, а скорее попросту не ведая о нравственной сути профессии, которая заключается в благородстве и достоинстве. Не только профессиональном, но и даже прежде всего человеческом. Отбросили в сторону самый главный постулат нашей профессии, который гласит: не навреди", – объяснил он свою позицию.

Вместо тяжелой профессиональной адвокатской пахоты мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре – статья 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду – все это противоречит статьям 8, 15 того же Кодекса.
Константин Добрынин
статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ

Кроме того, по словам Добрынина, были и признаки разглашения адвокатской тайны, нарушения запрета обещаний результата, публичное вранье и лицемерие. А речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту, полагает он.

"Вот за все эти выкрутасы и предусмотрена дисциплинарная ответственность, которая может состоять в одной из трех мер взыскания: замечания, предупреждения или лишения статуса. Какая это будет мера, предугадать сложно, пусть коллеги из региональных палат сами решают, насколько и Пашаев, и Добровинский наработали", – подчеркнул эксперт.

Если же Пашаева все-таки лишат адвокатского статуса, то он теоретически может его вернуть, уточнил Добрынин. Однако, по мнению эксперта, встает вопрос об обсуждении изменений в законодательстве, чтобы "перекрыть вход" тем, кто систематически дискредитирует профессию и вредит своим доверителям. Такая мера позволит убрать из адвокатуры "случайных и недобросовестных попутчиков", подытожил Добрынин.

В свою очередь, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Генри Резник в беседе с Москвой 24 назвал действия Минюста "странным беспокойством".

"По той причине, что дисциплинарное производство в отношении Добровинского и Пашаева были возбуждены президентом Федеральной палаты адвокатов России Юрием Сергеевичем Пилипенко в июне и в июле задолго до какой-либо реакции любых представителей государства на действия адвокатов, которые были связаны с рассмотрением настоящего дела", – объяснил эксперт.

Уже ведется рассмотрение этих представлений. В Северной Осетии в адвокатской палате, к которой приписан Пашаев, уже состоялось заседание квалификационной комиссии, которая признала в действиях адвоката Пашаева нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката, и сейчас предстоит следующая инстанция.
Генри Резник
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Также, по словам Резника, в отношении адвоката потерпевшей стороны Добровинского, который является членом адвокатской палаты города Москвы, заседание квалификационной комиссии отложили по его же ходатайству: оно состоится в конце сентября – начале октября.

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Соболева Илона

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