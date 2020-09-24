Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево

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Самолет в столичном аэропорту Шереметьево задел крылом трап. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что воздушное судно Boeing-737 задело самоходный пассажирский трап по пути на стоянку. В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили Агентству "Москва", что специальная комиссия в ближайшее время выяснит причины столкновения.

На прошлой неделе в аэропорту Белгорода самолет компании "Аэрофлот" при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц и получил повреждения. Пострадавших среди пассажиров не было, сам лайнер был временно отстранен от полетов.

Белгородскому транспортному прокурору поручили провести проверку по данному случаю, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

