Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево

16:51
Фото: телеграм-канал Mash
Самолет в столичном аэропорту Шереметьево задел крылом трап. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что воздушное судно Boeing-737 задело самоходный пассажирский трап по пути на стоянку. В результате инцидента никто не пострадал.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили Агентству "Москва", что специальная комиссия в ближайшее время выяснит причины столкновения.
На прошлой неделе в аэропорту Белгорода самолет компании "Аэрофлот" при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц и получил повреждения. Пострадавших среди пассажиров не было, сам лайнер был временно отстранен от полетов.
Белгородскому транспортному прокурору поручили провести проверку по данному случаю, по результатам которой будут приняты необходимые меры.
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