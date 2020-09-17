Самолет столкнулся с птицами при посадке в Белгороде

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Фото: depositphotos/Chalabala
При заходе на посадку в аэропорту Белгорода самолет компании "Аэрофлот" столкнулся со стаей птиц и получил повреждения, рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
"По предварительным данным, 16 сентября 2020 года примерно в 23 часа 20 минут самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом из Москвы при заходе на посадку в аэропорту Белгорода столкнулся со стаей птиц", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших среди пассажиров нет, сам самолет временно отстранен от полетов. Белгородскому транспортному прокурору поручили провести проверку по данному случаю, по результатам которой будут приняты необходимые меры, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее вылетевший в Москву самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Екатеринбурга Кольцово. В пресс-службе компании уточнили, что у самолета отказал двигатель. Командир экипажа сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо, и совершил экстренную посадку.
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