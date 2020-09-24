Добровинский отреагировал на возбуждение против него второго дисциплинарного дела

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, высказался о новом дисциплинарном деле против него самого. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я думаю, что мы решим эту проблему между адвокатами на комиссии, которая состоится в начале октября. Там все будет решено", – заявил юрист.

О том, что против Добровинского открыли второе дисциплинарное дело, стало известно днем четверга, 24 сентября. Производство запустили после соответствующего обращения министерства юстиции.

Первый раз Добровинского привлекли к ответственности за дисциплинарные нарушения в июле. Тогда обвинения выдвинули и против адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Позже его лишили адвокатского статуса на год на основе представления Минюста.

