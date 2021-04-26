Суд приговорил к 25 годам заключения убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Мособлсуд приговорил к 25 годам заключения мужчину за убийство девушки – водителя BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Суд признал Чикирева виновным в убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем.

В материале уточняется, что ранее судимый Виталий Чикирев в декабре 2018 года у метро на юге Москвы сел в машину к девушке, которая на своем автомобиле Audi отправлялась в Тулу. Забронировал поездку злоумышленник, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.

Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. В ходе расследования выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершил Чикирев. Злоумышленник оказался причастен к ряду разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове. Он врывался к ним в дома, избивал, а затем похищал деньги и ценности.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска убила сожителя, расчленила тело, расфасовала по нескольким пакетам и спрятала в холодильник. Позже она вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.