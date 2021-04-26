Суд приговорил к 25 годам заключения убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

17:41
Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации
Мособлсуд приговорил к 25 годам заключения мужчину за убийство девушки – водителя BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.
Суд признал Чикирева виновным в убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем.
В материале уточняется, что ранее судимый Виталий Чикирев в декабре 2018 года у метро на юге Москвы сел в машину к девушке, которая на своем автомобиле Audi отправлялась в Тулу. Забронировал поездку злоумышленник, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.
Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. В ходе расследования выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершил Чикирев. Злоумышленник оказался причастен к ряду разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове. Он врывался к ним в дома, избивал, а затем похищал деньги и ценности.
Ранее сообщалось, что жительница Красноярска убила сожителя, расчленила тело, расфасовала по нескольким пакетам и спрятала в холодильник. Позже она вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: