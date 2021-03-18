Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Красноярске задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает News.ru.

По предварительным данным, в ночь с 7 на 8 марта между 39-летней женщиной и ее 27-летним сожителем во время распития спиртных напитков завязался конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение в области груди. Для него этот удар оказался смертельным.

Через 8 дней женщина попыталась скрыть следы преступления. Она расчленила тело, расфасовала по нескольким пакетам и спрятала в холодильник. Позже она вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.

Во время выполнения заказа грузчики заметили, что из устройства начала течь кровь и поинтересовались содержимым у заказчицы. Она сразу призналась в убийстве, в ответ на что работники вызвали полицию.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий.

До этого следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту убийства молодого человека топором и покушении на убийство девушки.