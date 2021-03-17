Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом – СМИ

Фото: AP/Daniel Cole

В центре французского Монпелье нападению подвергся известный театральный режиссер Ален Франсон. Как сообщает портал Actu, на него напали с ножом.

75-летнего режиссера госпитализировали с глубокой раной шеи. Уточняется, что он был доставлен в тяжелом состоянии, у него задета сонная артерия.

Полиция оцепила квартал, в котором произошло нападение. Уже удалось обнаружить нож, ставший орудием преступления. При этом личность и мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения в шведском городе Ветланда в 300 километрах от Стокгольма.