В Шотландии неизвестный ранил медсестру холодным оружием – СМИ

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Несколько серьезных инцидентов произошли в четверг, 4 февраля, в городе Килмарнок в Шотландии. Об этом пишет газета Daily Record.

"Сотрудники полиции в Килмарноке в настоящей момент работают на месте двух серьезных инцидентов, произошедших на территории города", – информирует издание.

В полиции сообщили, что один из инцидентов случился в городской больнице Кроссхаус. По данным СМИ, речь идет о нападении на медсестру неизвестного человека с холодным оружием.

Сейчас все входы и выходы больницы заблокированы полицейскими. Медучреждение временно не принимает пациентов. На месте случившегося находятся свыше 10 машин полиции.

Отмечается, что второй инцидент случился на Портленд-стрит. Детали случившегося не уточняются.

Ранее СМИ сообщили, что в Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Утверждалось, что инцидент произошел на станции "Западный вокзал". В результате происшествия пострадала женщина.