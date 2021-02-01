Посольство РФ выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Посольство России в Брюсселе проверяет информацию о нападении мужчины с ножом на пассажиров метро в бельгийской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Посольство предпринимает меры по выяснению ситуации. По имеющейся на данный момент информации, российских граждан среди пострадавших нет", – сообщили в дипмиссии.

Как сообщает газета La Libre со ссылкой на полицию, в результате происшествия пострадала женщина – якобы на нее напал бывший сожитель. При этом местные СМИ уточняют, что нападение, скорее всего, не было терактом, поскольку мотивом нападавшего стали личные отношения с пострадавшей.

В настоящее время ЧП расследует федеральное управление полиции на железных дорогах.

Мужчина с ножом напал на пассажиров метро Брюсселя

Ранее СМИ сообщили о полицейской спецоперации в центре французского города Тулон. Там обнаружили коробку с отрезанной человеческой головой. Известно, что злоумышленник уже задержан, полиция выясняет подробности произошедшего.