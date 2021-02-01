Мужчина с ножом напал на пассажиров метро Брюсселя – СМИ

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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал".

По предварительным данным, в результате нападения есть пострадавшие. Обстоятельства атаки уточняются.

Ранее СМИ сообщили о полицейской спецоперации в центре французского города Тулон. Там обнаружили коробку с отрезанной человеческой головой. Известно, что злоумышленник уже задержан, полиция выясняет подробности произошедшего.