В Швеции вооруженный мужчина ранил восемь человек

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Восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения в шведском городе Ветланд в 300 километрах от Стокгольма. Об этом сообщается на сайте полиции Швеции.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", – говорится в сообщении.

Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое. Предполагаемый 20-летний нападавший при задержании был ранен и госпитализирован, отметили в местной полиции.

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1 февраля в Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал". В результате происшествия пострадала женщина. По данным местных СМИ, нападение, скорее всего, не было терактом, поскольку мотивом нападавшего стали личные отношения с пострадавшей.