В Элисте возбудили дело после убийства трех детей и их матери

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственное управление СК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело по факту убийства четырех человек – женщины и троих ее малолетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

"В одном из домов города Элисты обнаружено тело 35-летней женщины, а также ее малолетних детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями", – объявили в ведомстве.

Уголовное дело заведено по статье "Убийство трех малолетних". Погибших обнаружил отец семейства, его допросили следователи.

Как сообщает прокуратура Калмыкии, дверь в жилое помещение была закрыта изнутри. На месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел.

Накануне в Подмосковье задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги. По версии следствия, причиной стала ссора.

