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Происшествия

13:19

Женщину задержали за убийство брата-инвалида в столичной квартире

происшествия криминал

Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело об убийстве мужчины-инвалида на западе города.
Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Москве.

Установлено, что 26 апреля этого года в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте в столице было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения, являющегося инвалидом с детства без видимых телесных повреждений.

"По результатам проведения судебно-медицинского исследования установлено, что смерть мужчины наступила в результате удушения", – заявили в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе расследования установлена причастность к убийству женщины 1964 года рождения, которая является сестрой погибшего.

Ей предъявили обвинение, 4 июня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, обвиняемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее обвиняемый в убийстве шестилетней девочки в Крыму был арестован на два месяца. Подозреваемый в преступлении оказался ее крестным.

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