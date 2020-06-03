Обвиняемый в убийстве шестилетней девочки в Крыму арестован на 2 месяца

Фото: скриншот видео СК РФ

Обвиняемый в убийстве шестилетней девочки в Крыму арестован на два месяца. Под стражей он будет находиться до 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Мужчина обвиняется по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

По версии следствия, пьяный отец девочки отпустил ее со своим приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге он надругался над ребенком, а затем утопил.

Подозреваемый в преступлении оказался ее крестным. СК опубликовал видео следственных действий с участием мужчины.