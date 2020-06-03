Опубликовано видео следственных действий с обвиняемым в убийстве девочки в Крыму

Фото: Скриншот видео СК РФ

Опубликовано видео следственных действий с участием обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму. Ролик появился на YouTube-канале СК.

На кадрах обвиняемый дает признательные показания в кабинете следователя, а позже показывает место преступления.

"Признаться хотел в том, что сделал, в убийстве малолетней девочки", – сказал задержанный. Так, у мужчины есть множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования.

31 мая девочка вместе с отцом, а также его приятелями пошли на рыбалку. Взрослые пили алкоголь, оставив ребенка без присмотра. В итоге дочь пропала. На поиски были брошены представители следственного управления Крыма, полиции, МЧС, а также Росгвардии. Тело ребенка было найдено водолазами в Северо-Крымском канале.

По версии следствия, отец девочки, который находился на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил ее с приятелем, который вызвался проводить ребенка до дома. Тот, как полагает СК, по дороге надругался над ребенком и затем утопил. При этом подозреваемый в убийстве и надругательстве оказался ее крестным.



Видео: СК РФ