СК завершил расследование дела об убийстве девушки при поездке через BlaBlaCar

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Завершено расследование дела в отношении Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве девушки при поездке через сервис BlaBlaCar.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко заявила, что в декабре 2018 года мужчина решил использовать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в целях незаконного обогащения преступным путем. Он создал в приложении два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне машины одного из пользователей. Женщина планировала поездку из Москвы в Тулу.

"В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М2 "Крым" на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа совершил убийство водителя", – уточнили в СК.

По данным следствия, преступник украл деньги и другое имущество жертвы, после чего вывез тело на ее авто в лесной массив. Транспортное средство Чикирев перегнал в Ярославль и оставил на парковке. Об исчезновении 29-летней директора двух столичных ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой стало известно 27 декабря 2018 года.

В результате уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина причастен к другим преступлениям. Так, в ноябре 2018 года он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась. В помещении он напал на жертву, похитив ее имущество. В декабре того же года Чикирев по аналогичной схеме напал на другую женщину.

Ранее Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в убийстве попутчицы в BlaBlaCar. Говорилось, что обвиняемый в убийстве останется в СИЗО до 28 мая.