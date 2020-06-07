В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве своей жены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по региону.

По версии следствия, 6 июня в одной из квартир рабочего поселка Дрожжино Ленинского городского округа между 27-летней женщиной и ее супругом произошла ссора. Мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения.

Женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее в Ленинском городском округе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 64-летнего знакомого. Мужчина написал явку с повинной. Подозреваемый заявил, что причиной убийства стала ссора.