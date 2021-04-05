Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении в Марьине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала двоих безработных, которые подозреваются в разбойном нападении на мужчину в районе Марьино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главное управление МВД России по столице.

О нападении заявил мужчина 1980 года рождения. По его словам, это произошло возле станции метро "Братиславская".

"Ему были нанесены множественные телесные повреждения. Двое неизвестных похитили у него телефон и скрылись. Размер материального ущерба составил 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

На следующий день после инцидента правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1999 и 2000 года рождения. Возбуждено дело о разбое.

Ранее в Кемерове задержали мужчину, угрожавшего убить осколком бутылки свою бывшую девушку.