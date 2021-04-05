Житель Кузбасса задержан после нападения на девушку в ТРЦ

15:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Кемерове задержали мужчину, угрожавшего убить осколком бутылки свою бывшую девушку, сообщают "Дни.ру".
Инцидент произошел утром 5 апреля в торговом центре, расположенном в Рудничном районе города. 22-летний житель Ленинска-Кузнецкого пришел к своей бывшей девушке, после чего между ними произошел конфликт. Тогда молодой человек разбил бутылку и, угрожая осколком, заставлял подругу выйти с ним на улицу.
О произошедшем охранникам одного из магазинов рассказали очевидцы. Те в свою очередь нажали тревожную кнопку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Максимальный срок по этой статье – два года колонии.
Ранее в центре Москвы, на Неглинной улице неизвестный с разбитым бокалом напал на прохожего. По предварительной информации, злоумышленник беспричинно нанес мужчине 1997 года рождения телесные повреждения. Как отметили в МВД, потерпевший был госпитализирован с глубоким резаным ранением шеи, резаным ранением лобной области и крыла носа.
По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также личность нападавшего.
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