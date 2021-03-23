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Москва 24

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Происшествия

10:03

В Москве неизвестный порезал мужчине лицо и шею разбитым бокалом

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы на улице Неглинной неизвестный с разбитым бокалом напал на прохожего. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

По предварительной информации, злоумышленник беспричинно нанес мужчине 1997 года рождения телесные повреждения. Как отметили в МВД, потерпевший был госпитализирован с глубоким резаным ранением шеи, резаным ранением лобной области и крыла носа.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также личность нападавшего.

Ранее в Подмосковье завели уголовное дело после гибели ребенка во время игры с собаками. По предварительной версии, две собаки породы кане-корсо натягивали шарф, который был на шее, и задушили ребенка.

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