В Подмосковье завели дело после гибели ребенка во время игры с собаками

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после обнаружении тела 11-летней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Утром 21 марта девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор собственного дома. Примерно в 11 часов утра ее тело обнаружили соседи. Они же сообщили о смерти ребенка родителям.

Эксперты провели анализ повреждений на шее девочки, а также фрагментов разорванного шарфа. По предварительной версии, две собаки породы кане-корсо натягивали шарф, который был на шее, и задушили ребенка.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский озвучил правила содержания крупных собак в семьях с детьми. Эксперт отметил, что избежать несчастных случаев поможет дрессировка. Собака должна беспрекословно слушаться всех членов семьи.