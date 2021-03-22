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Москва 24

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Происшествия

11:08

Собаки удушили ребенка шарфом во время игры в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом в ходе игры с собаками в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Подмосковью.

Уточняется, что она вышла гулять с двумя собаками во двор. Спустя некоторое время соседи обнаружили девочку мертвой. Родители ребенка в это время находились дома.

Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа позволили установить, что две собаки породы кане-корсо удушили ее путем натягивания шарфа, который был на шее.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, а также получили объяснения родителей девочки. В настоящее время опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура выясняет, как погибла 14-летняя девочка. Ее нашли под окнами многоэтажки на западе Москвы. На теле обнаружили следы укусов собаки. Позже выяснилось, что школьница ночевала в гостях у 15-летнего подростка.

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