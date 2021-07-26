Соседи рассказали об убитой семье контр-адмирала Лобанова из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова с множеством ножевых ранений. Тревогу забили соседи из-за неприятного запаха в подъезде, трижды они безуспешно обращались в полицию. Из-за случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что самого бывшего военного еще 16 июля сбила электричка в районе железнодорожной станции Ручьи. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зверски убиты

Тела двух человек нашли вечером 24 июля в квартире по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге. Позднее выяснилось, что это 84-летняя жена и 56-летний сын отставного адмирала Леонида Лобанова.

По данным "Фонтанки.ру", в полицию из Мурманска позвонила дочь военного. Она попросила вскрыть квартиру, поскольку соседи пожаловались ей на неприятный запах. До этого жильцы дома уже трижды сами обращались к правоохранителям по той же причине, но те отказывались приезжать на вызов, писал портал 78.ru.



(что кто-то умер в квартире. – Прим. ред.) , но я подумала, что накручиваю себя, потому что тут мусоропровод и в жаркие дни стояла вонь невозможная. А когда открыли эту дверь, уже, конечно, несравнимо было...

соседка убитых Я думала, из мусорки гонит этот запах. Мысль такая проскакивала, но я подумала, что накручиваю себя, потому что тут мусоропровод и в жаркие дни стояла вонь невозможная. А когда открыли эту дверь, уже, конечно, несравнимо было...

В итоге, когда квартиру все-таки вскрыли, в одной из комнат на диване сотрудники полиции обнаружили тела мужчины и женщины. По данным Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, у погибших были множественные колото-резаные ранения.



Никаких следов нападения с целью наживы не нашли: ценности и 600 тысяч рублей наличными остались в квартире, сообщала "Фонтанка.ру".

Как рассказал источник сайта "Комсомольская правда" в правоохранительных органах, следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них убийство совершил сам адмирал. Впрочем, следователи не исключают вероятность того, что мать и сына убил кто-то другой, а после увиденного Лобанов решил покончить с собой.

Тело Леонида Лобанова обнаружили в районе железнодорожной станции Ручьи 16 июля. Тогда правоохранителям установить личность мужчины сразу не удалось, поскольку при нем не было документов, в кармане нашли только нож.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве семьи в Петербурге и потребовал доклад о расследовании. Вместе с тем он дал указание оперативно установить личность человека, причастного к преступлению.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Были хорошие отношения друг с другом"

Леонид Лобанов окончил Рижское Нахимовское военно-морское училище, а позднее Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде, дорос до звания адмирала и должности начальника оперативного управления штаба Северного флота.

Со своей женой, по информации СМИ, он прожил более 60 лет. Их сын окончил музыкальный колледж имени Мусоргского по классу фортепиано, а после был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева и работал преподавателем.

Дочь отставного адмирала в интервью РЕН рассказала, что ее отец очень любил своих близких и был настоящим русским офицером: являлся порядочным и кристально честным человеком.





дочь адмирала Лобанова Больше всего на свете любил мать и сына. Был сдержан в эмоциях, совсем не пил и не курил, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать... Любил жену... Не склонен к психозам и скандалам.

Соседи подтвердили, что семья Лобановых была очень культурной и интеллигентной.

По словам женщины, адмирал не жил вместе с женой и сыном, но регулярно их навещал. Последнее время их семью не видела, но была уверена, что те находятся на даче.

"У них есть другая квартира за городом, они обычно летом живут там. Поэтому я спокойно относилась к тому, что их нет. Не знаю, жили ли они там вдвоем или втроем, но здесь жили только мать с сыном, он (адмирал. – Прим. ред.) жил один", – заявила женщина.





соседка семьи Лобановых Очень хорошая семья, культурная, люди были начитанные, интеллигентные, у них были очень хорошие отношения друг с другом. Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать.

Другая соседка тоже не смогла сказать ничего плохого о Лобанове: "Уравновешенный человек, очень хороший. Я 55 лет с ним общаюсь", – добавила она.

Несколько иначе об адмирале отозвался его старый знакомый Алексей К. По словам мужчины, познакомился он с Лобановым 25 лет назад, когда после окончания училища попросился на боевое дежурство. Знакомый утверждает, что Лобанов был резким человеком и сильно переживал из-за развала флота в 90-х годах.