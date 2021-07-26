Соседи отставного контр-адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соседи отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, в чьей квартире накануне были обнаружены тела его жены и сына, рассказали о случившемся. Интервью с ними вышло на портале 78.ru.

Соседи сообщили о появившемся в подъезде неприятном запахе, который первоначально связали с гниющим из-за жары мусором во дворе. Позднее они все-таки решили обратиться в правоохранительные органы, однако трижды полицейские отказывались приехать на вызов.



Соседи убитых жены и сына контр-адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова рассказали о трагедии. Вызвать полицию людей заставил ужасный запах из квартиры. pic.twitter.com/gsyxyBbyP0 — 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 26, 2021

Одна из опрошенных заявила, что знакома с семьей отставного контр-адмирала 55 лет. Самого Лобанова она назвала хорошим и уравновешенным человеком. Женщина добавила, что в предполагаемый момент преступления дома находился ее сын, который не слышал криков из соседней квартиры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью, предположительно, 86-летнего отставного контр-адмирала ВМФ.

Вероятно, убийство 84-летней супруги военного и его 56-летнего сына было совершено несколько недель назад. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

В преступлении подозревают самого главу семьи, который попал под электричку у станции в Калининском районе Петербурга 16 июля.

