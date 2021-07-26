Соседи отставного контр-адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии

13:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Соседи отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, в чьей квартире накануне были обнаружены тела его жены и сына, рассказали о случившемся. Интервью с ними вышло на портале 78.ru.
Соседи сообщили о появившемся в подъезде неприятном запахе, который первоначально связали с гниющим из-за жары мусором во дворе. Позднее они все-таки решили обратиться в правоохранительные органы, однако трижды полицейские отказывались приехать на вызов.
Соседи убитых жены и сына контр-адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова рассказали о трагедии. Вызвать полицию людей заставил ужасный запах из квартиры. pic.twitter.com/gsyxyBbyP0— 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 26, 2021
Одна из опрошенных заявила, что знакома с семьей отставного контр-адмирала 55 лет. Самого Лобанова она назвала хорошим и уравновешенным человеком. Женщина добавила, что в предполагаемый момент преступления дома находился ее сын, который не слышал криков из соседней квартиры.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью, предположительно, 86-летнего отставного контр-адмирала ВМФ.
Вероятно, убийство 84-летней супруги военного и его 56-летнего сына было совершено несколько недель назад. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
В преступлении подозревают самого главу семьи, который попал под электричку у станции в Калининском районе Петербурга 16 июля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: