В Санкт-Петербурге убили семью отставного адмирала ВМФ – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Тела двух человек с признаками убийства нашли в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По первым данным, тела с колото-резаными ранениями принадлежат 84-летней матери и ее 56-летнему сыну. Предполагается, что убийства совершили несколько недель назад. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, речь идет о жене и сыне отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Сам 86-летний Лобанов скончался 16 июля. Его сбила электричка у станции в Калининском районе Петербурга. Лобанов служил на Северном флоте.

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Инцидент произошел 9 июля на въезде в Висаитовский район Грозного.