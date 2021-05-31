Сосед погибшей семьи в Щелкове рассказал, почему решил позвонить в полицию

В подмосковном Щелкове в одной из квартир полицейские обнаружили тела четырех человек, среди которых оказались двое детей. По предварительной версии, расправу над женой и двумя дочерьми устроил глава семейства, после чего свел счеты с жизнью. Разбираемся, что произошло в квартире и почему мужчина мог пойти на убийство родных.



Не стало целой семьи

30 мая сотрудники правоохранительных органов нашли тела четырех человек в одной из квартир на 10-м этаже в городе Щелкове (Московская область). 40-летнюю женщину и двух девочек 11 и 17 лет обнаружили с множественными ножевыми ранениями, а мужчину 40 лет – без каких-либо телесных повреждений.

"С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины", – сообщили в СК по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Криминалисты определили, что входная дверь в квартиру была заперта изнутри. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Семья из четырех человек погибла в подмосковном Щелкове

Увлекался ставками?

О неприятном запахе из квартиры в полицию сообщил сосед, проживающий сверху. Он пояснил в разговоре с Москвой 24, что заподозрил неладное после того, как увидел множество мух на соседском окне.

"Был солнечный день, ветреный. Обнаружили на подоконнике скопище мух. Мухи, 11-й этаж – это просто вызвало удивление. И запах гнили. И мы приняли решение позвонить в дежурную часть, где участковый вместе с дежурным подразделением зашли в квартиру. И запах стоял стойкий в нашей комнате", – рассказал мужчина.

Другая соседка также отметила, что, когда семья заселилась в новую квартиру, оттуда лишь доносились звуки ремонта. Потом никаких скандалов или детского крика не было слышно, подчеркнула женщина.





Елена соседка Мама видела их один раз. Высокий мужчина с женщиной – где-то под 40 лет. Порядочные люди, хорошо выглядят. Ничего плохого нельзя сказать.

Источник "Интерфакса" также рассказал, что в 2010 году семья переехала из Таджикистана в Волгоградскую область, а спустя пять лет перебралась в Москву. В феврале 2021 года они приобрели в ипотеку трехкомнатную квартиру в Щелкове. Глава семейства работал сотрудником службы безопасности одной из телекоммуникационных компаний в Москве, жена была домохозяйкой. Девочки ранее учились в одной из местных школ, но в этом году родители перевели обеих на домашнее обучение.

По данным СМИ, мужчина увлекался ставками на спорт и, вероятно, влез в долги, что и могло привести к конфликту с супругой. По информации источника в правоохранительных органах, во время ссоры он мог убить сначала жену, а затем детей, после чего покончил с собой.

Племянник погибшей женщины в разговоре с "Московским комсомольцем" предположил, что убийство могло произойти еще в конце апреля, так как с того времени он не мог связаться с родственницей. Молодой человек сумел только дозвониться до главы семейства, но тот пояснил, что жена якобы была очень занята ремонтом, поэтому не могла ему ответить. Через некоторое время племянник обратился в полицию.

Закроют дело?

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что на данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Теперь правоохранители должны будут выяснить, могли ли виновниками преступления быть третьи лица, объяснил он.

"Следователям нужно сперва исключить внешние факторы. Если выяснится, что нет никаких третьих лиц, причастных к убийству, и будет установлена вина погибшего мужчины, то в этой ситуации уголовное дело прекратят в связи со смертью подозреваемого", – пояснил он.

Он добавил, что для установления причин убийства должны провести ряд экспертиз, а также опросить возможных свидетелей преступления и соседей.





Василий Воробьев юрист В первую очередь – дактилоскопия и судмедэкспертиза на анализ причин смерти каждого из найденных тел. После этого будет трасология, в ходе которой криминалисты будут искать следы, которые находятся в квартире. То есть имеются ли следы посторонних лиц.

Юрист предположил, что также, возможно, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, чтобы узнать его психическое состояние перед смертью.

