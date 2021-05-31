Сосед рассказал, как обнаружили погибшую семью из Щелкова

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В подъезде многоквартирного дома в подмосковном Щелкове, в котором обнаружили тела четырех человек, неприятный запах стоял около недели, рассказал Москве 24 сосед погибших.

"А вчера был солнечный день, ветреный, и обнаружили на подоконнике скопище мух. То есть мухи, 11-й этаж, вызвало просто удивление. И запах гнили. И мы приняли решение позвонить в дежурную часть. Запах стоял стойкий в нашей комнате", – поделился Олег Аристов.

По его словам, сотрудники полиции приняли решение вскрывать дверь в квартиру. В итоге, по словам очевидца, было обнаружено четыре тела.

"Данных людей я не видел, не пересекался. Все службы сработали оперативно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что тела мужчины, женщины, а также двоих детей были найдены в квартире в городе Щелково. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Уточнялось, что на телах женщины и детей были множественные колото-резаные раны, а на теле мужчины не было зафиксировано видимых телесных повреждений. Также говорилось, что с места происшествия специалисты изъяли мобильные телефоны и другие гаджеты погибших, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.

