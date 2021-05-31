Тела мужчины, женщины и двух детей нашли в квартире в Щелкове

10:25
Фото: СК РФ по Московской области
Тела четырех человек, двое из которых дети, обнаружили в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
"30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Щелково тел 4 человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений", – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Входная дверь в квартиру была заперта изнутри.
"С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины", – говорится в сообщении СК.
Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. По данным СМИ, тело 34-летнего мужчины обнаружили в квартире дома 65 по улице Изумрудной. На трупе не было обнаружено следов насильственной смерти.
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