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Происшествия

12:20

Пять лет колонии получил житель Башкирии, который поджег дом со спящими детьми и женщиной

суды происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Давлекановский суд Башкирии приговорил к пяти годам колонии общего режима молодого человека, который в отместку своей возлюбленной поджег дом с ее матерью и двумя детьми, пока те спали. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"По данным ведомства, инцидент произошел в августе прошлого года в Давлекановском районе. Местный житель – 18-летний сельчанин – поссорился с девушкой и решил ей отомстить. Он проник во двор и, убедившись, что мать девушки вместе с 12-летним сыном и семилетним внуком спят, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что семье удалось спастись благодаря бдительности женщины, которая проснулась и потушила огонь. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

"Давлекановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый на суде полностью признал вину.

Ранее в Соликамске скончался мужчина, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых. Инцидент произошел ночью 26 июня. Нетрезвый мужчина из-за конфликта облил гараж бензином, в котором находились 10 человек, и попытался его поджечь. Но злоумышленник сам получил ожоги и попал в больницу. Также госпитализация потребовалась еще пятерым потерпевшим.

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