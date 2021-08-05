"Были очень дружными". Родственники рассказали о семье, убитой в Хакасии

Фото: СК РФ

Родственница семьи, убитой в Хакасии, рассказала, что произошедшее стало для нее и близких шоком. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы все в шоке и в ужасе от того, что случилось. Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда были очень дружные, любили своих детей", – заявила женщина.

Внучка хозяев дома в Хакасии, где произошло убийство, также хорошо отозвалась о погибших.

"Они были очень дружными, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе, даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили в поход, например на елку", – отметила девушка.

Трагедия произошла в селе Джирим Ширинского района Хакасии. Подозреваемый в убийстве хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга на данный момент задержан. Им оказался ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.