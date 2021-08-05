"Были очень дружными". Родственники рассказали о семье, убитой в Хакасии

15:26
Фото: СК РФ
Родственница семьи, убитой в Хакасии, рассказала, что произошедшее стало для нее и близких шоком. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы все в шоке и в ужасе от того, что случилось. Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда были очень дружные, любили своих детей", – заявила женщина.
Внучка хозяев дома в Хакасии, где произошло убийство, также хорошо отозвалась о погибших.
"Они были очень дружными, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе, даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили в поход, например на елку", – отметила девушка.
Трагедия произошла в селе Джирим Ширинского района Хакасии. Подозреваемый в убийстве хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга на данный момент задержан. Им оказался ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: