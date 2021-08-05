Глава района рассказал о подозреваемом и убитой семье в Хакасии

12:18
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии был осужден на 18 лет за расправу над матерью с дочкой. Об этом РИА Новости рассказал глава Ширинского района Сергей Зайцев.
По его словам, речь идет об односельчанине убитых. Он недавно вернулся из заключения. По факту убийства семьи из пяти человек возбуждено уголовное дело.
"Это трагедия. Он (подозреваемый) недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее – мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", – сказал глава района.
Зайцев добавил, что 20-летний сын из погибшей семьи был не совсем здоров. По его словам, это была обычная деревенская семья, нельзя сказать, что благополучная.
Ранее сообщалось, что семья из пяти человек была убита в селе Джирим Ширинского района Хакасии. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего". По последним данным, подозреваемый в совершении убийства задержан. В таком статусе рассматривается ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.
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