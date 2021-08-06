СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега пяти заключенных

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета задержали двоих сотрудников ИВС в Истре после побега пяти заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Оба сотрудника подозреваются в превышении должностных полномочий, которое привело к побегу. Соответствующее преступление предусмотрено частью 3 статьи 286 УК РФ.

Ранее стало известно, что пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо осужденных за кражи. По данным следователей, они совершили побег с помощью гаечного ключа.

Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

