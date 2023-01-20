Суд в Москве рассмотрит дело фетишиста, уговаривавшего школьниц на опасные трюки

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Кузьминский суд Москвы 24 января рассмотрит дело мужчины, который подбивал школьниц на совершение опасных трюков на большой высоте ради собственного эротического удовольствия. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем и знакомился с несовершеннолетними девушками. После этого он предлагал им за отдельную плату записывать на видео процесс выполнения опасных трюков и присылать ему в качестве доказательств о выполненной работе.

"Например, он уговаривал потерпевших свешиваться головой и туловищем вниз без страховки и удержания из окон и крыш домов. Это представляло реальную угрозу для их жизни", – сообщили в суде.

Там же уточнили, что обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения. Глядя на полученные кадры, он занимался мастурбацией.

Мужчине предъявили обвинение в покушение на убийство по двум эпизодам. Жертвам фетишиста было 14 и 16 лет.

До этого в Москве задержали серийного 54-летнего педофила, который совращал сыновей своих соседей.

Гражданин Таджикистана заманивал детей в возрасте от 8 до 13 лет в квартиру и совершал над ними насильственные действия сексуального характера. За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.



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