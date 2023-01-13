Суд в Подмосковье арестовал настоятеля ИПЦ по делу о педофилии

Фото: телеграм-канал Mash

Орехово-Зуевский городской суд Московской области отправил под арест настоятеля Истинно-православной церкви (ИПЦ) Анатолия Суворова, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на суд.

"В отношении Суворова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в суде.

Из судебной картотеки следует, что заседание по избранию меры пресечения Суворову планировалось провести в среду, 11 января, однако оно было перенесено для сбора характеризующих его материалов.

По данным из открытых источников, 85-летний Суворов является игуменом Островского Ставропигиального женского монастыря святой живоначальной Троицы ИПЦ, не связанной с Русской православной церковью.

О задержании Суворова стало известно 11 января. По версии следствия, священник растлил несколько подростков в 2016 и 2017 годах. Отмечалось, что уголовное дело в отношении Суворова было возбуждено на основании материалов, собранных ФСБ и МВД.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!