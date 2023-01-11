Настоятеля ИПЦ задержали в Подмосковье по подозрению в педофилии

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В Московской области правоохранители задержали настоятеля Истинно-православной церкви (ИПЦ) по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов – представитель так называемой Истинно-православной церкви (пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ). Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных ФСБ и МВД. По версии следствия, Суворов, возглавляющий местную религиозную организацию, растлил несколько подростков в 2016 и 2017 годах. В ближайшее время ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку после появления информации о случаях педофилии в детском спортивном центре Ярославля. В управлении пообещали выяснить все обстоятельства происшествия.

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