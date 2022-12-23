Изменения в поведении ребенка могут указывать на совершенное над ним насилие – психологи

Фото: depositphotos/djedzura

Клинический психолог клиники "Фэнтези" Мария Макухина и психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Анастасия Корнеева рассказали, что резкие изменения в поведении ребенка могут указывать на совершенное над ним насилие, сообщает "Лента.ру".

Корнеева объяснила, что насилие может быть физическим, сексуальным, моральным и эмоциональным, но объединяет их общее негативное влияние на психику. Родители обязательно должны грамотно среагировать и распознать тревожные признаки.

"Ребенок может молчать о насилии по ряду причин: нет доверия к взрослым и чувства безопасности дома; страшно шокировать и расстроить родителей; он может бояться огласки и последствий; стыдно; он не уверен в том, насколько случившееся ненормально", – отметила специалист.

По словам Макухиной, на травму могут указывать беспричинные слезы, ночные кошмары, замкнутость и вспышки агрессии. В школьном возрасте вероятно снижение успеваемости, нежелание ходить в школу. У детей помладше не исключены откаты в развитии.

Психолог отметила, что из-за физического насилия на теле ребенка могут появляться ссадины и синяки, а сам ребенок может начать скрывать какие-то части тела. При сексуализированном насилии пострадавший несовершеннолетний может демонстрировать имитацию половых актов или знать нехарактерно много о строении половых органов для своего возраста.

Специалисты призвали оценивать ситуацию по совокупности нескольких признаков, каждый из которых по отдельности не является указанием на произошедшее насилие.

В феврале 2022 года в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!