Полицейские задержали подозреваемого в растлении девочки в вагоне метро Москвы

11:20
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в вагоне поезда столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.
По данным следствия, 21 сентября мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки 2011 года рождения, с которой ранее был незнаком.
"Противоправная деятельность мужчины была пресечена старшим инспектором пятого отдела полиции УВД на Московском метрополитене по городу Москве и сотрудником ГКУ "Организатор перевозок", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").
Ранее сообщалось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в городе Новопавловске. По данным следствия, девочка каталась на самокате возле своего дома 4 сентября. К ней подошел незнакомый мужчина и предложил конфеты. Злоумышленник завел ребенка в кусты, где воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера.
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