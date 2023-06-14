Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

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Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект, предусматривающий запрет на смену пола хирургическим путем. Об этом сообщает ТАСС.

Документ устанавливает запрет на хирургические вмешательства, подразумевающие смену пола. Исключением для проведения операций станут врожденные аномалии у детей.

Законопроект также запрещает ЗАГС менять в документах данные на основании медицинских справок о смене пола.

Министры здравоохранения России ранее предложили доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко II чтению Госдумы. Как пояснил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, документ должен предусматривать возможность смены пола для людей, которым операция требуется по медицинским показаниям.

При этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает запрет на операции по смене пола на основании одного желания пациента. Тогда он предположил, что после одобрения закона в I чтении, работа над ним продолжится.



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