Минздрав РФ поддержал недопустимость смены пола на основании желания пациента

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав РФ поддерживает недопустимость смены пола на основании желании пациента, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента или тех или иных, так скажем, неправомочных действий", – сказал он.

Он добавил, что ужесточение и усиление фактора принятия решений по хирургическому и гормональному лечению пациентов должно строиться только на консилиумах высокого уровня, в которые также должны быть вовлечены федеральные учреждения.

Мурашко предположил, что законопроект поддержат уже в первом чтении, после чего работа над ним продолжится.

Ранее Минздрав РФ предложил доработать законопроект о запрете операций по смене пола в РФ ко второму чтению Госдумы. Замглавы ведомства Олег Салагай заявлял, что законопроект должен учитывать доступность подобных операций по медицинским показаниям.

Отмечалось, что осуществлять хирургическое вмешательство, направленное на смену пола, разрешается только при врожденных аномалиях у детей. Однако решение об этом должна вынести врачебная комиссия, а не отдельно взятый медик.

Законопроект, полностью запрещающий медицинские вмешательства, направленные на смену пола, был внесен в ГД 30 мая. По словам депутата Петра Толстого, это было сделано в том числе для сохранения семейных ценностей и традиционных устоев.



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