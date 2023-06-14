Минздрав РФ предложил доработать законопроект о смене пола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения РФ предложило доработать законопроект о запрете операций по смене пола в России ко второму чтению Госдумы. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

Он заявил, что Минздрав поддерживает необходимость регулирования вопросов по теме смены пола. Однако законопроект, уточнил он, должен учитывать доступность подобных операций по медицинским показаниям.

"Поэтому при работе по законопроекту ко второму чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть", – цитирует Салагая ТАСС.

Инициативой о запрете любых операций по смене пола предлагается внести положение в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Осуществлять хирургическое вмешательство, направленное на смену пола, документом разрешается только при врожденных аномалиях у детей. Однако решение об этом должна вынести врачебная комиссия, а не отдельно взятый медик.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя законопроект, заявил, что подобный запрет позволит сохранить Россию для потомков с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями. Устанавливая запрет, РФ сможет препятствовать проникновению западной антисемейной идеологии, пояснил он.



ГД приняла в I чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ