Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы ВТС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о реализации программы военно-технического сотрудничества (ВТС) до 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Соглашение было подписано в Минске 23 сентября прошлого года. Согласно тексту документа, 18 апреля закон о ратификации соглашения был принят палатой представителей Белоруссии, а 19 апреля он был одобрен советом республики.

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом.

Согласно документу, совету министров Белоруссии необходимо принять необходимые меры для реализации положений соглашения.