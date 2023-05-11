Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:57

Политика

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно тексту документа, совету министров Белоруссии необходимо принять необходимые меры для реализации положений соглашения.

Как сообщает РИА Новости, предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для их временного технологического хранения с дальнейшей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов.

В апреле Александр Лукашенко во время встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным предложил помощь в восстановлении и нормализации жизни Донецка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность провокаций против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным исключать нельзя.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика