Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно тексту документа, совету министров Белоруссии необходимо принять необходимые меры для реализации положений соглашения.

Как сообщает РИА Новости, предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для их временного технологического хранения с дальнейшей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов.

В апреле Александр Лукашенко во время встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным предложил помощь в восстановлении и нормализации жизни Донецка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность провокаций против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным исключать нельзя.