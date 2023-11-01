В суд направлено заявление о факте геноцида в Курской области в годы ВОВ

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Прокуратура Курской области направила в суд заявление о факте геноцида советского народа на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Установлено, что в период с 1941 по 1943 год территория региона полностью подверглась оккупации немецко-фашистскими войсками и их союзниками. В регионе действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Большинство таких мест являлись фильтрационными пунктами с холодными бараками без окон, плотно забитыми людьми. Узников лагерей принудительно отправляли на тяжелые работы и морили голодом, а нацисты издевались над ними и убивали. Активную карательную деятельность на территории области проводили не только немецкие оккупанты, но и украинская казачья сотня, уточнили в пресс-службе.

Советских военнопленных и мирное население уничтожали при помощи обескровливания, смертельных инъекций, непосильного труда, расстрелов, их оставляли без одежды на морозе, обливали ледяной водой и захоранивали живыми.

Только в Курске оккупанты расстреляли и уничтожили более 2 000 человек, убили свыше 1 000 пациентов психбольницы. Из-за полного уничтожения системы здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз, а число жертв голода и эпидемий выросло до 10 000 человек.

"Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел", – рассказали в Генпрокуратуре.

За весь период оккупации Курской области захватчики и их пособники уничтожили больше 703 000 мирных жителей и военнопленных. Свыше 38 700 человек были вывезены в Германию для невольных работ на Третий Рейх.

Размер материального ущерба, причиненного области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день превышает современные 23 триллиона рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

"Захватчики грабили земли, разрушали заводы, фабрики, колхозы, здания школ, детских садов, больниц, объекты культуры, образования и отдыха, уничтожали музейные ценности, вырубали парки и скверы", – заключила пресс-служба.

Ранее аналогичное заявление о факте геноцида народов СССР на территории Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны направила прокуратура Калининградской области. Суды некоторых регионов России уже признавали факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Аналогичные решения приняты в Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской и Калужской областях.

Также суды признали геноцидом блокаду Ленинграда и события под Сталинградом. В сентябре 2023 года прокуратура ЛНР также попросила суд признать геноцидом действия нацистов на Луганщине в годы ВОВ.