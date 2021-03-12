В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику магазина на Смоленском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на Смоленском бульваре. Росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина, угрожая работнику ножом, пытался вынести товар. Продавец нажал кнопку сигнализации, но злоумышленник успел скрыться с места преступления.

"При обследовании близлежащих дворов гвардейцы обнаружили подходящего по приметам подозреваемого. При задержании он не реагировал на законные требования и начал угрожать ножом сотрудникам вневедомственной охраны. Исходя из угрозы жизни и здоровью сотрудников Росгвардии, в соответствии с законодательством для пресечения противоправных действий один из росгвардейцев произвел предупредительные выстрелы в воздух", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в столице мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта. Нападавшего задержали. По факту произошедшего была инициирована проверка.