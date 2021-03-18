Брат зарезал сестру в подмосковных Котельниках

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Брат набросился на сестру с ножом в подмосковных Котельниках, девушка скончалась на месте. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Преступление было совершено утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома. 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей около 10 ударов ножом в разные части тела.

Мужчину задержали. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и видео с камер наблюдения. Сейчас они допрашивают родственников, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы убийства.

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы.

Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове. В результате мужчина скончался на месте.