В Подмосковье полицейский попал под проверку после конфликта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы начали проверку после конфликта полицейского с гражданами Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции МВД России "Щелковское" поступило заявление от женщины. По ее словам, около частного дома в селе Душоново произошел конфликт между гражданами. Стало известно, что одним из участников конфликта оказался находившийся на выходном дне сотрудник полиции.

На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в столице по факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов при проверке документов.